Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Thani’nin daveti üzerine, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin yedinci toplantısına katılmak için Katar'ın başkenti Doha'ya indi.

Özel uçak 'TC-TRK' ile 16.30'da Katar'ın başkenti Doha'ya gelen Erdoğan, Hamad Uluslararası Havaalanı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed Alkuwari, MİT Başkanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanı Piyade Kurmay Albay Bilal Çokay tarafından karşılandı.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINACAK

Erdoğan ile Katar Emiri’nin başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla düzenlenecek Stratejik Komite Toplantısı’nda ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular hakkında fikir alışverişinde de bulunulacak.

Konsey toplantısı kapsamında, ikili ilişkilere katkı sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da öngörülüyor.

BİRÇOK İSİM ERDOĞAN'A EŞLİK EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Doha'ya geldi.

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