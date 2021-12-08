Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İran ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi ile görüştü
08.12.2021 - 22:00 | Son Güncelleme: 08.12.2021 - 22:00
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İran ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Etiketler : erdoğan,iran,İbrahim Reisi,
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