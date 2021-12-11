Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

19 yıldır özenle saklanan makaslar arasına son olarak 20 Eylül’de New York’ta BM binasının karşısındaki Türkevi’nin açılışında kullanılan makas da eklendi. Önümüzdeki günlerde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ve Ankara’da yer alan Türkiye’nin en büyük millet bahçesinin açılışında kullanılan makas ve kurdeleler de sergide yer alacak.

İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi büyük açılışların butonla yapılması nedeniyle makas ve kurdelesi sergide bulunmuyor. Erdoğan her açılış sonrası “Her makas kimin elindeyse bugünün hatırasına onda kalacak. Kurdeleyi bugünün hatırasına saklıyoruz” sözleriyle konuya verdiği önemi gösteriyordu.

Açılışını Erdoğan yaptı: Alsancak Stadyumu'nun ismi belli oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de depreme dayanıksız olduğu için yıkıldıktan sonra tekrar yaptırılan Alsancak Stadı'nın açılışını yaptı. Erdoğan, stada ' İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı' adının verildiğini açıkladı.

Akbank Sanat'ta sergi: Cehalet üzerine sanatsal işler Beyoğlu’ndaki Akbank Sanat, bugünlerde “Seçilmiş Cehalet: Bilgi ve Bilmek İstemediğimiz Şeyler Üzerine” adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.