Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesi aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı Terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi.
3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist de komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi MSB, 'Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist SİHA ile etkisiz hâle getirilirken, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist de Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.' açıklamasında bulundu.
MSB : Irak'ın Zap bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."