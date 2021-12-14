Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı Sancak Tevdi Töreni'ne katıldı. Akar, Batman'daki törende yaptığı açıklamada terör örgütünün çöküş içinde olduğunu ifade ederek son rakamları duyurdu.

BATMAN'A GİTTİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı Sancak Tevdi Töreni'ne katılmak ve çeşitli faaliyetlerde bulunmak üzere Batman'a gitti." denildi.

"2 BİN 631 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Bakan Akar, Batman'da yaptığı açıklamada, "Terör örgütünde çöküşü görüyoruz. Bu yılın başından itibaren 2 bin 631 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Hulusi Akar Suriye sınır hattındaki birlikleri denetledi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Ege Ordusu Komutanlığında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, Ege Ordusu Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Hulusi Akar, kimyasal silah iddialarına cevap verdi Hulusi Akar, TSK'da kimyasal silah bulunduğu iddiasına ilişkin "TSK envanterinde kesinlikle ve asla herhangi bir şekilde gaz kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.