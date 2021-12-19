Türkiye Gazetesi

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan yağışlı havanın 22 Aralık Çarşamba günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ancak, sıcaklıkların 21 Aralık Salı gününden itibaren Ege ve Akdeniz kıyı kesimi dışında kalan kesimlerde hissedilir derecede düşeceği, özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredeceği belirtildi.

Salı ve cuma günleri arasında bazı büyükşehirlerimizde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları:

ANKARA -9/-2

İSTANBUL 0/6

İZMİR 5/14

KONYA -12/0

SAMSUN 1/10

TRABZON -1/7

ERZURUM -19/-6

DİYARBAKIR -5/6

HAFTASONUNA KADAR ETKİLİ OLACAK

Soğuk havanın önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacağı, hava sıcaklıklarının 24 Aralık 2021 Cuma günü batı kesimlerden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.

Yurt genelinde kuvvetli sağanak bekleniyor | 16 Aralık 2021 hava durumu Meteoroloji'nin tahminlerine göre yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kar yağışı, Karadeniz, Ege ve Marmara'da ise sağanak bekleniyor.

İstanbul için tarih verildi! İşte il il hava durumu Meteoroloji'nin raporuna göre Toroslar Mevkii'nde ve yurdun iç kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Yurdun çeşitli bölgeleri için ise kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulunuldu. Raporda, İstanbul'da beklenen kar yağışının tarihi de 20 Aralık olarak açıklandı.

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı (5 Aralık 2021 hava durumu) Meteoroloji son dakika uyarısı yayımladı, 5 Aralık 2021 hava durumu raporu belli oldu. Yapılan açıklamaya göre; Trakya, Ege ve Akdeniz bölgeleri ile Eskişehir, Konya ve Ordu çevrelerinde sağanak, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar bekleniyor.