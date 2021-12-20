Türkiye Gazetesi

İHA muhabirine canlı yayında tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Habertürk binası önünde toplanan Disk Basın-İş üyeleri, Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir'e canlı yayın esnasında tokat atmasını protesto etti.

"SARIKAYA'NIN BÜTÜN GÖREVLERİ SONA ERDİRİLSİN"

DİSK Basın-İş üyeleri, Habertürk binası önünde toplanarak, Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya’nın İhlas Haber Ajansı muhabiri Ahmet Demir’e canlı yayında tokat atmasını basın açıklaması yaparak protesto etti. Grup, Demir’e destek için uzun süre sloganlar attı.

Sloganların ardından grup adına açıklama yapan Disk Basın-İş Başkanı Faruk Demir, "Olayın görüntülerinin çıkmasının ardından sosyal medyada tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine birçok gazeteci Sarıkaya'nın kendilerine de kötü davrandığını, mobing uyguladığını açıkladı. Bu eziyetlere işi kaybetme kaygısı nedeniyle çoğunlukla sessiz kalınıyor. Gelen tepkiler üzerine Muharrem Sarıkaya Habertürk'ün Ankara temsilciliğinden istifa ettiğini açıkladı. Ancak gazete ve televizyondaki görevlerine devam edip etmediği net değil. Pek çok basın emekçisinin kolektif çabasıyla sürdürülebilen bir yayın faaliyetinde iş arkadaşına şiddet uygulamak, hele de bunu sırtını dayadığı güce, konumuna güvenerek yapmak asla kabul edilemez. Habertürk yönetimine çağrımız Sarıkaya'nın bütün görevlerinin sona erdirilmesidir" şeklinde konuştu.

Grup, yaptıkları basın açıklamasının ardından sessizce dağıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in olay esnansında tepkisiz kalması da büyük tepki çekmişti.

NE OLMUŞTU?

Ciner Medya Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Gaziantep’te Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yaptığı canlı yayın sırasında sinirlenerek İHA kameramanı Ahmet Demir’e tokat attı. Kameraların kayıtta olduğu sırada gerçekleşen küstah hareket büyük tepki topladı.

Olay şöyle gelişti: Muharrem Sarıkaya, Başkan Şahin’i canlı yayın konuğu almak istedi. Ciner Medya, İhlas Haber Ajansı’ndan canlı yayın hizmeti talep etti. Kurulum bir gün önce yapıldı.

Ancak Sarıkaya yayın öncesinde İHA’nın verdiği kulaklığı kabul etmeyerek kendi kulaklığını ve telefonunu kullanmak istediğini söyledi. Canlı yayın sırasında rejiyi dinlediği telefonu kesildi. Kameraman Ahmet Demir müdahale etti. Kendi telefonuyla kanalından gelen sesi dinletemeyen Sarıkaya, sinirini Ahmet Demir’den çıkardı ve tokat atarak itti. Başkan Şahin ise müdahale etmek yerine hiçbir şey olmamış gibi konuşmasını sürdürdü. Hadsiz hareket ifşa olunca sosyal medya yıkıldı. Meslek kuruluşları tepki gösterdi. Sarıkaya sosyal medya hesabından özür diledi.

Altun’dan İHA muhabirine tokat atan Sarıkaya’ya tepki: Kabul edilemez İletişim Başkanı Fahrettin Altun, canlı yayın esnasında İHA muhabirine tokat atan Gazeteci Muharrem Sarıkaya’ya tepki gösterdi. Altun, “Ne olursa olsun hiçbir şekilde böyle bir durum kabul edilemez” dedi.

İHA muhabirine çirkin saldırıda bulunmuştu! Muharrem Sarıkaya kovuldu İhlas Haber Ajansı muhabiri Ahmet Demir'e canlı yayında saldıran Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya kovuldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu yayında İHA muhabirine tokat attığı görüntülere her kesimden gelen tepkiler üzerine Sarıkaya ile HaberTürk yollarını ayırdı.

Terbiye özürlü gazeteci bozuntusu: Muharrem Sarıkaya canlı yayında İHA kameramanına saldırdı Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, teknik arızayı gidermeye çalışan İHA kameramanına canlı yayında şiddet uyguladı. Sarıkaya, canlı yayında Demir’e tokat atarken Fatma Şahin bu skandala seyirci kaldı. İHA’dan yapılan açıklamada, Demir’e yönelik sert tavra sessiz kalınmayacağı belirtilerek, "Sarıkaya hakkında maddi ve manevi tazminat davası açılacaktır" denildi.