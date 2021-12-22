Türkiye Gazetesi

Türkiye’de mülteci olan yabancı uyruklu Kamışlu nüfusuna kayıtlı R.S. adlı bir kişi Almanya’ya gitmek üzere havalimanına geldi. İddiaya göre akşam saat 17.00 sıralarında pasaport kontrolüne girdi. Yabancı uyruklu R.S. pasaportunun kendisine ait olmadığı ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde şüphelinin elindeki pasaportun Ortadoğu’da görevli Amerikalı bir diplomata ait olduğu öğrenildi. Yabancı uyruklu R.S.’nin kaçmaya çalışırken kullandığı pasaportun ABD’nin Beyrut Konsolosluğu’nda diplomat olarak görev yapan D.J.K.’ye ait olduğu tespit edildi.

DİPLOMAT PASAPORTUNU SATMIŞ

Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren polis, alandaki kamera görüntüleri incelemesinde Amerikalı diplomat D.J.K. ile yabancı uyruklu R.S.’nin havalimanı içerisinde buluştuğu, burada kıyafetlerini değiştirdikleri ve yabancı uyruklu R.S. isimli şahsın Amerikalı diplomat D.J.K.‘den pasaportu aldığı anlaşıldı. Yabancı uyruklu R.S. ve ABD’li D.J.K. polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan üst aramasında ise Amerikan vatandaşı D.J.K.’nin, isimli yabancı uyruklu R.S.‘nin üzerinden zarf içerisinde 10 bin dolar ve yine kendi adına ait diplomatik pasaport çıktı.

AMERİKALI DİPLOMATA TUTUKLANDI

Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şahıslardan sahte pasaport kullanarak ülkeden çıkış yapmaya çalışan yabancı uyruklu R.S. hakkında “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Amerikan vatandaşı olan D.J.K. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

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