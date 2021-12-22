Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yeni yıla az bir zaman kala 2022 yılı asgari ücret miktarı belirlendi. Hükümetin arabuluculuğunda başlayan asgari ücret görüşmelerinde tapılan son toplantıda ücret belli oldu. Toplantıyı işveren tarafı terk etse de yeni yıl ücret açıklandı.

ASGARİ ÜCRET KAMUNUN MAAŞININ ÜSTÜNE ÇIKTI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2022 yılı asgari ücret 1 Ocak 2022 itibariyle saatlik 40.38 TL, günlük 323.07 TL, haftalık bin 615.38 TL ve aylık bürüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL olarak uygulanacak. Bu kararla asgari ücret tarihte ilk kez kamudaki en düşük maaşın üzerine çıkmış oldu.

Asgari ücretin ardından emekliye yüzde 40 zam geliyor Asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik zam, emekli maaşlarında beklentileri yükseltti. Emeklilere enflasyon farkının yanı sıra ayrıca yüzde 25 oranında zam yapılacağı ve toplam maaş artışının yüzde 40’a yaklaşacağı konuşuluyor.