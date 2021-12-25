Türkiye Gazetesi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de uygulamaya konulan yeni ekonomi modelinde yer alan “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” desteğine işaret ederek “Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığım toplantıdan sonra, bizim talebimiz ki zaten böyle olacaktır, talimatlar verilmiştir, ‘mevduat kalkanı’ dediğimiz son uygulamanın, para birimi Türk lirası olan KKTC’de de aynen geçerli olmasıdır” dedi.

Ankara’da düzenlenen “Yeni Dünya Düzeni Zirvesi” programında konuşan Tatar, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde oluşturulan yeni ekonomik model, daha rekabet edebilen, daha fazla yatırım çekebilen, daha fazla üretebilen, cari açığın kapanabileceği bir siyaset modelidir. KKTC’nin para birimi Türk lirasıdır, bütçe tahminleri ve projeksiyonları buna göre yapılmaktadır. Dalgalı durumlarda birtakım farklı çevrelerin ‘Derhâl avroya geçelim’ şeklindeki görüşlerini kesinlikle kabul etmemiz mümkün değildir."

KKTC’nin ithalatının yüzde 70’inin Türkiye kaynaklı olduğunu söyleyen Tatar “Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye yapılan ihracatın Türk lirası olarak faturalanması, KKTC’de Türk lirasının daha yaygın hâle gelmesi anlamında olacağından, bu iktisat yönünden doğru bir beklentidir. Bu olduğu takdirde, KKTC’de ‘dolarizasyon’ daha aza inecektir” ifadelerini kullandı.

KKTC'den TL hamlesi: Çalışmalar hız kazandı Türkiye'de TL ile satılan ürünlerin KKTC'de de Türk lirası ile işlem görmesi için çalışmalar hız kazanırken, KKTC'nin Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, bu girişimin ticari öngörülebilirlik ve fiyat istikrarı açısından oldukça önemli olduğunu belirtti.

KKTC’de asgari ücret 7 bin TL oldu KKTC’de 2022 yılı asgari ücret miktarı brüt 7 bin TL net 6 bin 90 TL olarak belirlendi.