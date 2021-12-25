Türkiye Gazetesi

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık’ta iki pitbull cinsi köpek tarafından saldırıya uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. Ateş ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversite Araştırma ce Uygulama Hastanesine kaldırılmış daha sonra Gaziantep’te özel bir hastaneye sevk edilmişti. Hayati tehlikesi süren Asiye’nin tedavisine Sağlık Bakanlığı el attı.

İLK YÜZ NAKLİNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, küçük Ateş’in tedavisi için Türkiye’nin de ilk yüzlü ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Dr. Ömer Özkan üstlenmesini istedi. Bakan Koca’nın talimatı üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde hazırlıklar başladı.

HAVA AMBULANSIYLA ANTALYA’YA GETİRİLDİ

Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen hava ambulansıyla Gaziantep’ten Antalya Havalimanı’na getirilen Asiye, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı ekibi tarafından karşılanan küçük kız, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Gaziantep’te pitbulların saldırısına uğrayan küçük kızın hayati tehlikesi sürüyor Gaziantep’te iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Asiye Ateş’in sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama geldi. Hayati tehlikesi süren küçük Asiye’nin yüz felci ve işitme kaybı tehlikesi var.