Türkiye Gazetesi

Sakarya’nın karasu ilçesinde 24 Aralık’ta meydana gelen olayda ilçe merkezinde küpesiz ve başıboş gezen sokak köpeğinin 3 kişiyi ısırdığı ihbarı üzerine belediye ekipleri sokak köpeklerini yakalayarak hayvan barınağına götürmek için çalışma başlattı. Başıboş köpekleri yakalayarak hayvan barınağına götürmek isteyen belediye personeli Oktay Sözer, hayvan barınağına götürmek istediği esnada köpeğin saldırısına uğradı. Kolundan yaralanan Sözer Karasu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, köpek ise yakalanarak hayvan barınağına götürüldü.

BELEDİYE ÇALIŞANININ KOLUNDAN ISIRDI

Köpeğin belediye görevlisine saldırdığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde Sözer’in köpeği severek yakalamaya çalıştığı köpeğin Sezer’in kolunu ısırması da yer aldı. Sözer, “Şuanda köpeğin sağlık durumu iyi, genel kontrolleri yapıldı ve gözetim altında. Biz de iyiyiz Allah’a şükür herhangi bir problem yok. Halkımızın güvenliği ve sağlığı için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Severek almaya çalıştığım esnada köpek durumu anladı. O esnada köpeği tutmamla birlikte kolumu ısırması bir oldu. Kolumdan kapınca çevredeki vatandaşlar köpeği bırakmamı söylese de, köpeği bırakmamam gerekiyordu çünkü 3 kişiyi ısırmıştı. Ve okul bölgesi burası, kalabalık bir cadde, almamız gerektiği için uzun uğraşlar neticesinde aldık” dedi.

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