Türkiye Gazetesi

Erzurum’un Uzundere ilçesinde yer alan ve sürücülerin korkulu rüyası olan Pirinkayalar Geçidi’nde yapılan 2246 metre uzunluğundaki yeni yapılan tünelde sona gelindi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu Doğu Karadeniz’e bağlayacak olan Pirinkayalar Tüneli, yarın açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yoluyla katılacağı törenle ilk geçişler gerçekleşecek.

GÜVENLİ, HIZLI VE KESİNTİSİZ

Pirinkayalar Tüneli’nde sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, tünelin zorlu kış şartlarında ulaşımın güvenli, hızlı ve kesintisiz olması amacıyla inşa edildiği belirtildi.

2 BİN 246 METRE UZUNLUĞUNDA

Erzurum ile Artvin'i birbirine bağlayacak Pirinkayalar Tüneli ile turizm ve ticaret merkezlerine ulaşım açısından kolaylık sağlanacak. 2 bin 246 metre uzunluğunda, tek tüpten oluşan tünel projesinin toplam uzunluğu 1070 metrelik bağlantı yoluyla 3,34 kilometreye kadar ulaşıyor.

SOSYAL VE EKONOMİK KATKI SUNACAK

Proje ile Erzurum ve Artvin'e ait havalimanları Artvin Limanı ile bütünleştirilerek, ulusal ve uluslararası bağlantıların parçası olacak. Aynı zamanda iç ve dış turizm sirkülasyonunun sağlanmasıyla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunulacak.

YILLIK 17.6 MİLYON TL TASARRUF SAĞLAYACAK

Mevcut yolun 680 metre kısalacağı projeyle, yıllık toplam 17,6 milyon lira tasarruf edilecek ve karbon salımı 230 ton azalacak. Pirinkayalar Tüneli'nin inşasında, yörenin sahip olduğu yüksek turizm potansiyeli ve tünel güzergahının 1. derecede doğal sit alanı içerisinde kalması nedeniyle yüksek hassasiyet gösterilirken, projede özel imalatlara yer verildi.

Dünyanın en büyük 10 ekonomisi açıklandı: İşte sıralamadaki ülkeler Londra merkezli Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi’nin (CEBR) raporuna göre, dünya ekonomi 2022 yılında 100 trilyon dolar barajını aşacak. CEBR’in yayınladığı raporda, 2036 yılının en büyük ekonomili ülkelerde sıralandı. Ayrıca Türkiye ekonomisi için önemli büyüme tahminlerine de yer verildi.

Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi: Dünya ekonomisi ilk kez 2022'de 100 trilyon doları aşacak Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi (CEBR) yayınladığı son raporda, dünya ekonomisi GSYH'si ilk kez 2022'de 100 trilyon doları aşacak. Merkezi Londra’da bulunan Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi’nin yayınladığı kapsamlı raporda Türkiye ile ilgili bilgilerde paylaşıldı. Paylaşılan verilerde Türkiye ekonomisinin 2020’de yüzde 1,8 büyüdü ve 2021'de yüzde 9 ile daha hızlı büyüyeceği belirtildi.

Ekonomistler Erdoğan görüşmesini değerlendirdi: Enflasyon düşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ekonomistlerden Prof. Dr. Ege Yazgan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, gündemdeki ekonomi politikalarının devam edeceğini buna paralel olarak da enflasyonun düşeceğini söyledi.