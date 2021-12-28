Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri töreninde çok önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Türkiye'nin bilimsel ataklarına vurgu yaptı, "Buradan bütün dünyaya seslenerek şunu söylemek istiyorum: Bizi izlemeye devam edin." dedi. Erdoğan, Türkiye'nin koronavirüs salgını sonrası bile diğer ülkelerden pozitif ayrışarak büyümesine dikkat çekti, "Pusulamız katma değerli üretim, hedefimiz dünyanın 10 ekonomisi içine girmektir. Bu hedefe ulaşmaya hiç olmadığımız kadar yakınız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ödül alan insanlarımızın her biri bilime uluslararası düzeyde katkı sağlamış insanlardır. 21'nin kadın olması bizim için ayrı bir gurur meselesidir. Bu ödüller herkes için bir teşvik unsuru olacaktır. 2021 TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri'nin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Doğu ve Batı kavramlarını yaşadığımız coğrafyayı düşünerek ele alıyoruz. Ömer Hayyam'lar, Farabi'ler, Biruni'ler bizim medeniyetimizin insanlarıdır. Geçmişteki başarılarımızla iftihar ederek bir yere varamayız ama geçmişten günümüze köprü kurmazsak geleceğimizi göremeyiz. Yapmamız gereken üzerimize düşenleri yerine getirmek, çalışmak, üretmektir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi yiğit düştüğü yerden kalkar. Bu toprakların bereketine güveniyoruz. Son 19 yılda yaptığımız yatırımlarla bilimin hamisi olduk, olmaya devam ediyoruz. Bilim Türkiye'nin siyasi bağımsızlığının teminatıdır. İnovasyonun özellikle ünivesitede, teknoloji geliştirme bölgelerinin niteliğini de artırdık.

"DAHA BİRÇOK AZİZ SANCAR ÇIKACAK"

Rahmetli Cemil Meriç, "Bilgi sonu gelmeyen bir fetihtir" diyor. Biz bu fetihler için Fatih'ler yetiştirmeyi istiyoruz. Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivalinde yarışmalara katılan gençlerimiz geleceği dizayn edecek gençliktir. Ülkemizden daha birçok Aziz Sancar çıkacağının habercisidir. Biz bilim insanlarımıza şöyle sesleniyoruz. O çocuklarla beraber gece gündüz didinin!

YENİ BURS MÜJDESİ

Aziz Sancar hocamız adına verilecek doktora sonrası araştırma bursunu 2022 Ocak ayında başlatıyoruz. Programda yer alacak hocalarımızı Aziz Sanca hocamız bizzat seçecek.

Ömrünü bilime adayan, bilim tarihi alanındaki kıymetli çalışmalarıyla dünyada çığır açan Prof. Dr. Fuat Sezgin adına yeni bir burs programı başlatıyoruz.

Yüksek lisans, doktora ve sonraki süreçlerde bilim alanında çalışma yapan hocalarımıza burs vereceğiz.

"TÜRKİYE, 10 BASAMAK YÜKSELDİ"

Yüksek teknolojiye erişebilmenin ilk tohumu temel araştırmalarda atılıyor. Bunun için üniversitelerdeki tematik çalışmaları destekliyoruz. TÜBA'nın her bilimsel etkinliği hayatımıza büyük katkı sağlıyor. Bu kapsamda 2021 yılında 12 eser basıldı. Yazımında önemli mesafe alınan bilim sözlüğü de bir diğer önemli eserdir. Bu sözlük bilimin kendi dilimizde üretilmesine önemli katkı sağlayacaktır. Bu konudaki gayretlerinden dolayı TÜBA'yı ayrıca takdir ediyorum.

Ülkemiz teknolojisini daha ileri taşıyarak gayretlerinin meyvesini alacaktır. Türkiye küresel yenilik endeksinde 10 basamak yükselerek 41'nci sıraya yükseldi. İlk 50'de en çok artış gösteren ülke olduk.

"BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN"

Sanayide parmakla gösterilen ülkeler arasında yer almak için vargücümüz ile çalışmaya devam ediyoruz.

Buradan bütün dünyaya seslenerek şunu söylemek istiyorum: Bizi izlemeye devam edin.

Sürekli vites yükselterek yolumuza devam ediyoruz. Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de dünyanın önde gelen ülkelerinden ayrışarak pozitif büyüme ile kapatacağız.

"HEDEFE HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKINIZ"

Cari fazla vereceğimiz günler artık yakındır. Global piyasaların bir parçası olarak Türkiye ekonomisi de sıkıntıları hissediyor. Biz bu fırtınaya son 19 yılda her alanda güçlendirdiğimiz sağlam bir ekonomi ile girdik. Pusulamız katma değerli üretim, hedefimiz dünyanın 10 ekonomisi içine girmektir. Bu hedefe ulaşmaya hiç olmadığımız kadar yakınız. Ülkemizi sürekli içine çekildiği kısır döngünden kurtardık.

Teknofest kuşağını gümbür gümbür büyütmeye devam ediyoruz. Bunun için, insan gücü, azme ve inanca sahibiz.

Erdoğan tüm dünyaya seslendi: Bizi izlemeye devam edin Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Türkiye, Küresel Yenilik Endeksi'nde bu yıl 10 basamak birden yükselerek ulaştığı 41. sırayla, ilk 50 liginde en büyük artış kaydeden ülke oldu. Buradan bütün dünyaya seslenerek şunu söylemek istiyorum; Bizi izlemeye devam edin" dedi.

Erdoğan'dan islam alemine çağrı: İslam düşmanlığına karşı danışmamızı güçlendirmeliyiz ABD'deki MAS-ICNA Kongresine görüntülü mesaj yollayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgınla beraber yükselen İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı, kültürel ırkçılık gibi akımlara karşı dayanışmamızı daha da güçlendirmeliyiz. Müslümanların dirliğe kavuşması ancak kendi aralarında bir ve beraber olmaları ile mümkündür" dedi.

Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri'nde konuştu: Bu ödüller zorbalara karşı açılmış bayraktır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri programında yaptığı konuşmada, "Bu ödüller, kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı tanımayan, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır" dedi.