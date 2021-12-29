Türkiye Gazetesi

İzmir’de HDP İl Başkanlığına düzenlenen ve Deniz Poyraz’ın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili dava sırasında, mahkeme heyetine yönelik hakaret içerikli söz ve davranışlarda bulunan HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı.



İZİNSİZ GÖRÜNTÜ KAYDI YAPAN KİŞİLERE DE SORUŞTURMA AÇILACAK

İzmir’de HDP İl Başkanlığına düzenlenen ve Deniz Poyraz’ın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili Onur Gencer’in yargılandığı dava sırasında çıkan arbede nedeniyle ertelenen davada yaşanan olaylara ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “29 Aralık 2021 tarihinde İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan davanın duruşması sırasında HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan hakkında mahkeme heyetine yönelik hakaret içerikli söz ve davranışları nedeniyle soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu duruşmada izinsiz görüntü kaydı yapan ve nakleden kişiler hakkında da ayrıca soruşturmaya başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.

HDP İstanbul İl Kongresi ile ilgili soruşturma başlatıldı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dün gerçekleştirilen HDP İstanbul İl Kongresi'nde tespit edilen eylemlerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Pervin Buldan'dan ortaklara rest: Bizden bir daha destek yok Millet İttifakı çatırdamaya başladı. İttifakın gizli destekçisi HDP, sert açıklamalarda bulundu. Partinin eş genel başkanı Pervin Buldan "Geçmişte desteklediklerimiz bundan sonraki süreçlerde aynı tavrı beklemesin" dedi.