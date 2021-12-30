Türkiye Gazetesi

Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçik'in girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül (15) ve şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin galası yapıldı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen galaya Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

EREN BÜLBÜL'ÜN ANNESİ DE GALADA

Erdoğan, film başlamadan önce şehit Eren'in annesi Ayşe Bülbül ve Gedik'in eşi Cemile Gedik ile bir süre sohbet etti. Erdoğan filmi, Ayşe Bülbül ve Cemile Gedik ile birlikte seyrette.

BAKANLAR DA EŞLİK ETTİ

Ayrıca galaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

Film, Eren Bülbül'ün doğum günü 1 Ocak 2022'de sinemaseverlerle buluşacak.

İletişim Başkanı Altun’dan 'İyi ki Varsın Eren' paylaşımı 1 Ocak 2022 tarihinde gösterime girecek olan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin fragmanını sosyal medya hesabından paylaşan İletişim Başkanı Altun paylaşımına 'İyi ki Varsın Eren' notunu düştü.

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EREN KIŞ-13 operasyonu başladı İçişleri Bakanlığı tarafından Şırnak'ta Eren Kış-13 (Gabar-Karageçit-İnceler) Şehit Jandarma Er Selçuk Şahin Operasyonu başlatıldı.