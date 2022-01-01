Türkiye Gazetesi

MHP Lideri Devlet Bahçeli, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayınladı. Bahçeli, mesajında “Türkiye Cumhuriyeti devleti terör örgütlerine karşı sahada elde etmiş olduğu mutlak üstünlüğü ne TBMM’de, ne belediye koridorlarında, ne medyada, ne de iş ve sosyal hayatta kaybetmeye tahammül etmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajında şunları kaydetti:

“Tıpkı 2021’de olduğu gibi, Türkiye’nin büyüme, kalkınma, yükselme ve kronik sorunlarından kurtulma iradesini baltalamak için tetikte bekleyen, teyakkuz halinde olan çevreler 2022 yılında da rahat durmayacaklardır. Türk milletinin kutlu yolculuğunu engellemeye, ülkemizin önünü kesmeye, yayından çıkan oku kırmaya hiç kimsenin, hiçbir oluşumun nefesi yetişmeyecektir.

Adaletin işleyiş, işlerlik ve ilerleyişini sulandırmak en başta terörizme uzatılmış zeytin dalıdır ki, buna yeltenenlerin midelerinde öğütemedikleri erik kurusu olduğu meydandadır.

Merkez Bankası’nın, TÜİK’in ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın kapısına haydut gibi dayanarak yıkım siyasetini kuvveden fiile geçirmeye çalışan, sivil itaatsizlik damarının açılmasını sinsi sinsi hedefleyen zillet zihniyetinin terör örgütleriyle kurduğu yakınlık, bölücülerle ittifakı artık tehdit boyutundadır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin millet sevdasının ve milli duruşunun gereği olarak paylaştığı samimi uyarıları ciddiye almadıklarını söyleyenlerin ileri düzeyde cibilliyet ve mensubiyet sorunları vardır ve ortadadır. Kamu kurumlarının kapılarında kaybettikleri haysiyet ruhsatını aramak için tertip ve tezgâh içinde olanlara Türk milleti en kalıcı, en okkalı demokratik cevabı 2023 yılının Haziran ayında verecektir.”

MHP Lideri Bahçeli: Türk ekonomisi sert kuşatma altındadır MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Ekonomideki son gelişmelerle birlikte 2022 yılı merkezi yönetim Bütçe Kanunu’nun kabul edilmesi” hakkında yazılı basın açıklamasında bulundu. Bahçeli açıklamasında, "Türk ekonomisi sert kuşatma altındadır. Döviz yükselirken borsanın düşmesi, üstelik piyasalarda anormal oynaklıkların kısır döngü içinde artış sergilemesi Türk milletinin ve Türkiye’nin düşmanca bir senaryoya maruz kaldığına bariz işarettir." dedi.

Bahçeli'den asgari ücret açıklaması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2022 asgari ücret miktarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı, Bahçeli "Bu ücretin geldiği aşama yüreklere su serpmiştir." ifadesini kullandı.