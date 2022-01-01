Türkiye Gazetesi

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM) tarafından enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı nedenleriyle elektronik bilet, taksi, dolmuş ve minibüs ücretlerini yeniden değerlendirilerek yapılan yüzde 36’lık zam talebi UKOME’de kabul edildi. Taksi ücretlerine gelen yeni yıl zammı nedeniyle İstanbul’daki taksiciler taksimetrelerini güncellemek için Bağcılar’daki servis yolunu tuttu. Yılın ilk gününde sabah erken saatlerden itibaren bekleyen taksiciler uzun kuyruklar oluştururken taksimetre kuyruğu havadan görüntülendi.

“İBB’NİN REZİLLİK KUYRUĞU”

Tanju Tonka, “Bu kuyruk İBB'nin her sene bize yaptığı rezillik kuyruğu. Bir kez bizim adımız çıkmış zaten. Taksimetre güncellemesi yaptırmak için bekliyoruz. Hala da fiyat güncellemesi olmamış bekliyoruz. Bir dünya araba var burada. Bunun çözümünü kim yapacak. Belediye bizi buraya salıyor kendi çözümüzü kendiniz yapın diyor” diye konuştu.

“HER SENE BU SOĞUKTA BEKLİYORUZ”

Metin İnci, “Sabah 6'da geldik. Saat 12'den önce başlamamışız. Bu sistem böyle yürümemesi lazım. Bizi mağdur ediyorlar. Bari sistemi ona göre ayarlasalardı” dedi. Enes Yaşar, “Her sene bu şekilde buralara gelip bu soğukta bekliyoruz. Taksimetremize ayar yaptırıyoruz. Bunun daha organizasyonlu bir şekilde yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Elazığ'ın en eski taksisi müşterilerini nostaljik yolculuğa çıkarıyor Elazığ’da yaşayan taksici Cemal Aytekin 1977 model aracılığıyla 31 yıldır direksiyon sallıyor. Müslüm Gürses gibi birçok ünlü ismin bindiği aracına gözü gibi bakıyor.