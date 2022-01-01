Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programları gereği bulunduğu İstanbul'da, vatandaşlarla da buluştu. Önce Sarıyer’e bağlı Kısırkaya Mahallesi'nin AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt’u evinde ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonra Gümüşdere Mahallesi’ndeki bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya gelip çay içti.





Bir vatandaşın sohbet sırasında kırsal mahalleye dönmek istediklerini dile getirince Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı telefonla arayarak konuyla ilgilenilmesini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıraathane önünde sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

‘Ona kete yapacağım’ demişti: Erdoğan’dan Hatem Teyze’ye ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Sarıyer'e bağlı Kısırkaya Mahallesi'nin AK Parti Kadın Kolları Başkanı 73 yaşındaki Hatem Kurt'u evine gidip ziyaret etti.Erdoğan Kurt'tan İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasında bahsedip örnek vermişti.

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