Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; yarından itibaren hava sıcaklıkları artmaya başlayacak. Bu kapsamda; karların hızlı erimesine bağlı oluşabilecek sel, su baskını, heyelan ve çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda Meteoroloji'den uyarı yapıldı.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİN 4 İLA 10 DERECE ÜZERİNDE SEYREDECEK

Yılın ilk günlerinde yurdu etkileyen yağışlı ve soğuk havanın, yarın Batı Karadeniz'in kıyı kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış bırakarak yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

Yarın batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede artması ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, artan sıcaklıklarla birlikte mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji uyardı...Gece saatlerinde başlayacak: Sağanak, fırtına ve yoğun kar uyarısı Meteoroloji, Doğu Karadeniz için sağanak, fırtına ve yoğun kar uyarısında bulundu. Söz konusu yağışların gece saatlerinde başlayacağı öğrenildi.

Meteoroloji 6 ili uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor Meterolojiden yapılan hava tahminlerine göre, Batı Akdeniz’in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Karadeniz kıyıları, Tokat çevreleri ile Çanakkale’nin kuzey kesimleri, Kırklareli’nin kıyı ilçeleri, İstanbul, Sakarya, Kocaeli’nin kuzey ilçelerinin yağmurlu geçeceği geçeceği tahmin ediliyor.