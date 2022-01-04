Türkiye Gazetesi

Döviz kurlarında meydana gelen yükselişin ardından ev fiyatlarında da ciddi bir artış yaşandı. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni ekonomi paketi sonrasında Kur Korumalı TL Mevduatı programı sayesinde kur fiyatları düştü. Dolar 12-13 TL bandına düştü piyasalar durgunlaştı. Döviz kurundaki yüzde 40’ı aşan değer kaybından sonra gözler fahiş konut fiyatlarına çevrildi. Dolardaki düşüşe sevinen vatandaş beklediği düşüşü ev fiyatlarında bulamadı. Eskişehirli emlakçılar, konut piyasasının adeta durma noktasına geldiğini, fakat buna rağmen fiyatlarda düşüşün yaşanmadığını belirtti.

“2-3 AY İÇERİSİNDE BELLİ OLACAK”

Eskişehir’de emlak işiyle uğraşan Necati Ayrım, döviz kurundaki düşüşün ev fiyatlarını etkilemediğini belirtti. Vatandaşın evi yüksek fiyattan aldığını ve bu sebeple uygun fiyata vermek istemediğini aktaran Ayrım, “Dövizdeki dalgalanmadan sonra alım satım durdu gibi. İstisnalar kaideyi bozmaz tabi, tek tük satılıp alınıyor. Fakat genel olarak durgun. Dolar ve altının düşüşünden dolayı satışlar olmuyor. Şu anda beklemedeyiz. Fiyatlar yüksek. Döviz kurundaki dalgalanmalarda olan fiyatlar henüz düşmedi. Çünkü insanlar yüksekten aldılar evleri. Onun için zaten satmaktan da imtina ediyorlar. Dairelerini satmıyorlar. Piyasa rayına oturduğu zaman illaki birileri satacak ve alacak. İnşaat sektörü de şu an çok önemli. Son yıllarda demirin ve çimentonun maliyetleri çok yüksek olduğu için müteahhitler bundan imtina ediyorlar. Yani ‘zararına yapacaksak hiç yapmayalım’ diyorlar. Önümüzü daha göremiyoruz. İleriye doğru ne olacağını bilmiyoruz. Önümüzü görürsek o zaman piyasaların yönü belli olacak. Hükümetin aldığı bir tedbir var. Bu 2-3 ay içerisinde kendini belli eder. Eğer dolar ve stabilize olursa ve marketlerin temel gıdalarda yaptıkları zamlarda geri gelme olursa, piyasalarda bir canlanma olur. Dolar ve tekrar yükselişe geçerse, orta sınıf insanlar tekrardan dolara ve altına kaçış yapacaktır” dedi.

"VATANDAŞ SADECE GÜVEN ORTAMI İSTİYOR"

Uzun yıllardır gayrimenkul sektörüyle uğraşan Murat Yılmaz, doların düşmesiyle ev alacak olanların bir anda vazgeçtiklerini söyledi. Konut piyasasının gidişatı yönünde tahminlerde bulunan Yılmaz, şu şekilde konuştu: “Doların gidişatı ev piyasasını çok etkiliyor. Şu anda zaten piyasa durma noktasına geldi. Doların bir anda düşmesiyle, ev alan insanlar bir anda vazgeçtiler. Satacak olanlar da zaten doların akıbetini bilemedikleri için, bir anda evlerini satmaktan vazgeçtiler. Bu şekilde bir piyasa kırıklığı var. Dolar yükselirken ev fiyatları da yükseliyordu. Bu arada insanların ev alma gibi bir çabası vardı. Bu durum sanırsam böyle 2-3 ay daha gider. Sonrasında biraz kıpırdanma olur. Hem satan taraf hem de alan taraf birbirini takip ederek bu işleri yapmaya çalışıyorlar. Vatandaş sadece güven ortamı istiyor.”

Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59 arttı Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yılın Kasım ayına göre yüzde 59,0 artarak 178 bin 814 olurken yabancılara yapılan konut satışı ise yılın aynı ayına göre yüzde 48,8 artarak 7 bin 363 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,1 oldu