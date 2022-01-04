Türkiye Gazetesi

31 Aralık gecesinde Osmangazi Köprüsü’nde yaşanan teknik aksaklık nedeniyle binlerce sürücü dakikalarca beklemek zorunda kaldı. Bazı sürücüler ise yeni yıla direksiyon başında girmek zorunda kalmıştı. Yaşanan talihsiz olayın ardından Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş’den açıklama geldi.

ÜCRETLERİ KARŞILANACAK

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sürücülerden özür dilenerek, "31 Aralık 2021 gecesi Osmangazi Köprü gişelerinde yaşanan beklemelerden dolayı büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Teknik aksaklıklar yüzünden sürücülerimize kısa süre de olsa bir mağduriyet yaşattık. 23.50 ile 00.30 saatleri arasında geçiş yapmaya çalışan tüm araç sahiplerinin geçiş ücretlerinin tamamı şirketimiz tarafından ödenecektir.” denildi.

ÖZÜR DİLEDİLER

Yaşanan hadisenin teknik arızadan kaynaklandığını belirten yetkililer, “Tamamen teknik bir aksaklıktan kaynaklanan bu sorun nedeniyle beklemek zorunda kalan araç sahiplerinden özür diliyoruz. Bu tip teknik aksaklıkların bir daha yaşanmaması için Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş olarak gerekli sistem iyileştirme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağı bilgisini kamuoyuna arz ederiz" açıklamasında bulundular.

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