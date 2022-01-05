Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Orman Genel Müdürlüğünün talebiyle, orman yangınlarıyla mücadelede görev alacak hava filosu için satın alma, kiralama ve modernizasyonu kapsayan tüm süreci SSB üstlenecek.

SSB, bu kapsamda, geçtiğimiz ay, yangın söndürme uçağı kiralama ihale açmıştı. Başkanlığın web sitesinden, orman yangınlarıyla havadan mücadele için 6 ayrı ihale ilanı yayınlarken, bu ilanlarda toplam 20 uçak ve 55 helikopterin 3 yıl için kiralanacağı belirtilmişti. SSB tarafından duyurulan 6 kiralama ihalesi kapsamında tedarik edilecek ihtiyaçlar şöyle:

Asgari 8 ton tank kapasiteli 5 tane büyük tanker uçak, 2-4 ton tank kapasiteli 10 tane küçük tanker uçak, Asgari 5 ton tank kapasiteli 5 amfibik uçak, 2,5-5 ton su atabilen gece görüş helikopteri, 8 ton ve üzerinde su atabilen ağır sınıf helikopterler ve 2,5-5 ton su atabilen hafif sınıf helikopter. 3 ayrı ihale kapsamında ihaleler için teklife çağrı dosyaları 10 Ocak'a kadar temin edilebilecek.

Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarında kullanılacak helikopterler için de 3 ayrı ihaleye çıkıldı. Bu ihaleler için teklife çağrı dosyası alma süresi 31 Aralık 2021'de doldu. SSB'nin duyurduğu yangın söndürme uçağı ihalesinde en az 5 bin litre şartı konulurken, elindeki uçakların 4 bin 900 litre kapasiteli olması nedeniyle Türk Hava Kurumunun ihaleye katılamayacağı belirtildi.

Yerli yangın söndürme sistemi 28 ülkeye ihraç ediliyor Türk firmasının kendi tasarımlarıyla ürettiği, 2012 yılından bu yana zırhlı kara araçlarında kullanılan 'infilak bastırma ve yangın söndürme sistemi' deniz ve hava araçlarına da entegre edilmeye başlandı. Olası saldırılarda devreye girerek saniyenin dörtte biri kadar sürede yangını söndüren sistem, hem personeli hem de ekipmanı koruyabiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde zırhlı kara araçlarının yüzde 95'inde kullanılan sistemin, deniz ve hava platformlarında da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan müdahale eden yangın söndürme uçağı düştü. Rusya Savunma Bakanlığı uçakta bulunan 3'ü Türk tüm mürettebatın hayatını kaybettiğini açıkladı.