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Burs ve kredi ödemeleri 6 Ocak'ta başlıyor!
06.01.2022 - 11:54 | Son Güncelleme: 06.01.2022 - 12:16
Türkiye Gazetesi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, binlerce öğrencinin merakla beklediği burs ve kredilerle ilgili sevindiren gelişmeyi paylaştı. Bakan Kasapoğlu, ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kredi,burs,
816066 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/816066.aspx
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