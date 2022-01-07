Mehmetçiğin terörle mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 8 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi."
Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberine göre; Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi.
3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, 3 örgüt mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.