Türkiye Gazetesi

Elektronik spor ve video oyunu odaklı canlı görüntü akışı platformu Twitch, sosyal medya ağlarında fenomenler üzerinden gerçekleştirilen 1 milyon dolarlık vurgun skandalıyla çalkalanıyor. Konuya ilişkin gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 42 şüpheli, hakim karşısına çıkarak yargılandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yayıncılık platformu Twitch’i kullanarak sosyal medya ağlarında fenomenler üzerinden kredi kartları ile 1 milyon dolarlık vurgun yaptıkları iddia edilen 32 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yayıncılık platformu Twitch’i kullanarak sosyal medya ağlarında kredi kartı dolandırıcılığı yapıldığı ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçtiğimiz Salı günü operasyon düzenlenmişti. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Aydın, Eskişehir, Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve Denizli’de gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında dolandırıcılarla ortak hareket ettiği tespit edilen fenomenlerin de olduğu 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

9 KİŞİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Korona temaslısı olduğu öğrenilen bazı şüpheliler evlerinde karantinaya alınırken, 18 yaşından küçük olan şüpheliler götürüldükleri İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 32 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Twitch vurgunu buz dağının görünen kısmı Twitch fenomenlerinin, takipçilerinin kredi kartlarını kopyalayarak bir milyon dolarlık vurgun yaptığı ortaya çıkmıştı. Avukat Kürşat Ergün'e göre bu rakamlar katbekat yüksek.

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