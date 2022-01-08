Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Twitter hesabından zaman zaman bilgi veren ve uyarılarda bulunan Koca, Omicron varyantının yayıldığını belirterek vatandaşlara 'kendinizi koruyun' dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yeni varyanta bağlı Covid-19’u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı

7 OCAK 2022 GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 63 bin 214 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 157 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 29 bin 197 hasta taburcu olurken gün içerisinde 406 bin 796 test yapıldı.

"OMİCRON KAYNAKLI VAKALAR HASTANELERE BENZER DÜZEYDE YANSIMADI"

Sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Omicron kaynaklı vaka artışları hastanelere henüz benzer düzeyde yansımadı. Fakat bu varyantın diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için elimizde yeterli veri yok. Hastalığı hafif geçiririm düşüncesiyle tedbirleri asla ihmal etmeyin" ifadelerini kullandı.

Uzman isimler araştırdı: Koronavirüs için en riskli ve risksiz yerler Dünyada hızla yayılan Omicron varyantı endişesi yaşanırken, İngiltereli bilim adamları koronavirüs için en riskli yerleri açıkladı. Çalışmaya göre alışveriş merkezi ve marketler, virüsün bulaştığı en tehlikeli mekanlar arasında ilk sırada yer aldı.

7 Ocak koronavirüs vaka tablosu açıklandı Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Ocak 2021 koronavirüs vaka haritası açıklandı.Türkiye'de son 24 saatte 406 bin 796 Kovid-19 testi yapıldı, 63 bin 214 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca'dan kritik Omicron uyarısı geldi.