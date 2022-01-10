Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısını bugün gerçekleştirecek. AK Parti MYK toplantısı son olarak 30 Kasım’da yapılmıştı. Toplantıda, uzun bir süredir gündemde olan nafaka ile ilgili yapılması planlanan düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması planlanıyor. Kademeli formülün öne çıktığı teklife göre, nafaka süresine üst sınır ya da evlilik süresine göre nafaka verilmesi gündemde. Çekişmeli boşanmalarda ise tazminat ve velayet gibi anlaşmazlıkların eşler boşandıktan sonra karara bağlanması planlanıyor. Söz konusu düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değerlendirmelerinin ardından tamamlanarak, kısa bir süre içerisinde Meclis’e sunulması planlanıyor.

SPOR YASASI DA MASADA

Bunun yanı sıra, toplantıda AK Parti’nin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı spor yasası ile ilgili son durum hakkında Erdoğan’a bir sunum yapılacak. Yaklaşık 65 maddeden oluşan spor yasa teklifinde ise, spor kulüplerinin Gençlik ve Spor Bakanlığından verilecek tescille kurulması sağlanacak. Spor kulüpleri yöneticilerinde olması gereken niteliklerin belirlendiği kanun teklifinde, kulüpler gerektiğinde bağımsız denetim kuruluşları tarafından da denetlenebilecek. Yapılan sözleşmeler Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirilecek. Toplantıda ayrıca, Erdoğan kurmaylarından yeni ekonomi modeline ilişkin sahadan gelen görüş ve talepleri dinleyecek.

Süresiz nafaka devri bitiyor! Yeni düzenlemenin detayları belli oldu Yeni yargı paketinde boşanan erkeklerin kabusu haline gelen 'süresiz nafaka' sistemi değişiyor. Yeni düzenlemeye göre boşanan kadın evlilik süresi kadar nafaka alabilecek. İhtiyaç durumunda sonrası için devlet desteği modeli de devreye girebilir. Yine 'aile arabuluculuğu' sistemi de nafaka düzenlemesinde değinilen konulardan biri.

Spor yasası sil baştan Kulüplere mali şeffaflık getirmek üzere hazırlanan; yönetici, menajer ve oyunculara sınırlamalar getiren yasa teklifiyle ilgili kulüplerin talepleri dinlenecek ve önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunulacak.