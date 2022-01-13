Türkiye Gazetesi

KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu'undan çok konuşulacak Azerbaycan açıklaması geldi.

KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu, Azerbaycan hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sucuoğlu açıklamasında;

"KKTC'Yİ TANIMASI ÖNEMLİ BİR ADIM OLUR"

"Azerbaycan'ın, KKTC'yi tanıması önemli bir adım olur" ifadelerini kullanan Sucuoğlu, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mavi Vatan'da izlediği politikalara destek verdi. Güçlü olacaksınız ki kimse size yan bakamasın. Bilecekler ki tokat atarlarsa yumruk yiyecekler. İşte şu anda anavatanın geldiği nokta bu. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle Mavi Vatan'daki aktif politikası bizleri çok rahatlattı" dedi.

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