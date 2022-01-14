Türkiye Gazetesi

Yerli ve milli üretimde Türkiye hız kesmeden yol almaya devam ediyor. Dünya'da kendi savaş gemisini yapabilen 10 ülke içerisinde Türkiye'de yer alıyor. Yerli ve milli olarak üretilen, Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi Ufuk envantere girmeye hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde gerçekleşecek törende yerli ve milli istihbarat gemisi Ufuk, Türk donanmasına teslim edilecek.

Türkiye'nin yerli ve milli ilk istihbarat gemisi olan Ufuk bugün düzenlenen törenle hizmete sunulacak. Türkiye böylece kendi savaş gemisini üretebilen 10 ülke arasında yer alacak.

TCG Ufuk (A-591) gemisi, İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde STM ana yükleniciliğinde inşa edildi. Test ve Eğitim Gemisi olarak geliştirilen TCG Ufuk, sinyal ve elektronik istihbarat alanlarında kullanılabilecek. Bu nedenle Test ve Eğitim gemisi olmasına rağmen Türkiye'nin ilk milli istihbarat gemisi özelliğini taşıyor.

10 TONLUK HELİKOPTER İNİŞ YAPABİLİYOR

99,5 metre boyu, 14,4 metre azami genişliği, 2 bin 400 ton deplasmanı ve 3,6 metre su çekimiyle filoya katılacak Ufuk Korveti'ne 10 tonluk bir helikopter iniş yapabilecek.

Yerli ve milli gemi Ufuk, ağır iklim ve deniz şartlarında, uluslararası su yolunda bile 45 gün kesintisiz bir şekilde seyir yaparak tehditleri anında tespit edebilecek özelliğe sahip.

Yerli ve milli İHA AKSUNGUR, ilk saha görevine başladı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen AKSUNGUR, Ankara TUSAŞ tesislerinden Adana Şakirpaşa Havaalanı’na uçarak ilk saha görevine başladı.

Yerli ve millî askerî üs Yerli ve millî imkânlarla üretilen üs bölgelerinde kullanılan teçhizat, yaşam destek üniteleri ve malzemeler Kara Havacılık Komutanlığında sergilendi.