Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İran'da saat 16.03'te merkez üssü Salmas'ta 4.4 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Depremin Van'da da hissedildiği aktarıldı.

KANDİLLİ 4,5 OLARAK GEÇTİ

Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.5 depremin merkez üssünü ise Kızılca-Başkale olarak duyurdu.

İzmir açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem Son dakika haberine göre; İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Jeoloji uzmanından korkutan açıklama: Doğu Anadolu fayı deprem üretmeye devam edecek Türkiye’de birbirinden ayrı fay zonu olduğunu aynı bölgede meydana gelen depremlerin birbirleriyle ilişkilendirilmesinin mümkün olmadığını dile getiren Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, Doğu Anadolu fay zonunun aktif olduğunu ve deprem üretmeye devam edeceğini bildirdi.