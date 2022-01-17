Türkiye Gazetesi

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlanmıştı. Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanık hakkında verilen beraat kararları ise Yargıtay tarafından bozulmuştu. Yargıtay, bozma kararında Gezi Parkı ile Çarşı davasının arasında hukuki bağlantı olduğu gerekçesiyle birleştirilmesine karar verilmesi gerektiğini vurgulamıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği yazıda davaların birleşmesine onay verdiğini belirtmişti. Davalar 30 Temmuz’da birleştirilmiş ve sanık sayısı 52’ye çıkmıştı. Birleşme kararının ardından görülen iki duruşmada sanık Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamanın üçüncü duruşmasında Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi. Duruşmada, tutuksuz sanıklar Can Atalay, Ayşe Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanık Osman Kavala duruşmaya katılmadı. Duruşmada Fransa, İtalya, İsveç ve Belçika Başkonsolosları, Hollanda milletvekili, ABD ile Norveç konsolosluk temsilcileri, Avrupa Birliği Elçi Müsteşarı, CHP Milletvekilleri Özgür Özel, Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve tutuklu sanık Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra izleyici olarak yer aldı. Sanık yoklaması ile başlayan duruşma, önceki celse savunma yapmayan sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam etti. Duruşma öncesi adliye önünde açıklama yapan Taksim Dayanışması adına konuşan Akif Burak Atlar, ‘’Tutukluluğu devam eden Mehmet Osman Kavala, bir kez daha yargılanmak isteniyor. Yeryüzündeki tüm renklere sahip çıkan Gezi Direnişi’nin siyah ve beyazı olan Çarşı ailesi bir kez daha yargılanmak isteniyor. Bu beyhude çabanıza izin vermeyeceğiz. Çünkü haklıyız" diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Konseyi'ne 'Osman Kavala' kararına tepki Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Kavala kararını uygulayıp uygulamadığının tespiti konusunu AİHM’e bırakma girişimine tepki göstererek, “Kavala kararının sürekli olarak gündemde tutulmasını tutarsız bir yaklaşım olarak görüyoruz” açıklamasını yaptı.