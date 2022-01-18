Türkiye Gazetesi

İstanbul'da FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasında oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında sözde mahrem imam ve askeri öğrencilerin de bulunduğu 10 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

ARALARINDA SÖZDE MAHREM İMAMLAR DA VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla "örgüt imamı" tarafından ankesörlü veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında sözde sivil mahrem imamlar ile ihraç askeri öğrencilerin de olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla kent genelinde eş zamanlı operasyon başlattı Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavutluk'ta FETÖ ile mücadele mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile yaptığı basın toplantısında, iki ülke arasında imzalanan 7 kritik anlaşmayı duyurup, FETÖ ile mücadele mesajı verdi.

Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu Komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını önceden alıp dağıttığı tespit edilen 7 FETÖ şüphelisi hakkında 4 ilde gözaltı kararı verildi.