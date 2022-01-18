Türkiye Gazetesi

Türk SİHA’larının üretimiyle ilgili Alman medyası dünya kamuoyunda lobi çalışmalarına başladı. Alman Handelsblatt gazetesinin manşet kapağında Türk SİHA’larıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan kullanarak “Katil robotlar gerçek oluyor” başlığını atıldı.

BAYRAKTAR’I HEDEF ALDI

Haberde Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) görev yapan fizik profesörü ABD'li Max Tegmark'in röportajına da yer verildi. MIT profesörü SİHA'ların mimarı BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’ı hedef aldı.

ABD'li Fizik profesörü Max Tegmark

“BURADA EĞİTİM VERDİĞİMİZ İÇİN UTANIYORUM”

Tegmark gazeteye verdiği röportajda, Selçuk Bayraktar'ın okullarında eğitim almasından rahatsızlık duyduğunu söyleyip Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum" ifadelerini kullandı. Bayraktar o sözlere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

“UTANMANIZ GEREKEN YAPTIĞINIZ SOYKIRIM”

Bayraktar, "MIT'de görevli ismini ilk defa duyduğum sözüm ona bir akademisyen, Karabağ Hrkt. döneminde, bir mülakatta 'Selçuk Bayraktar'a eğitim verdiğimiz için utanıyoruz.' demiş. Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır. Biz topraklarımızı geri aldık. Bundan da ancak gurur duyarız!" ifadelerini kullandı.

SELÇUK BAYRAKTAR’IN MIT EĞİTİMİ

Selçuk Bayraktar, yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra çalışmaları esnasında göstermiş olduğu üstün başarılardan dolayı MIT (Massachusetts Institute of Technology)'de burslu olarak yüksek lisans-doktora teklifi aldı. 2006'da MIT Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden ikinci yüksek lisans diplomasını aldı. MIT sonrası Georgia Institute of Technology'de (Georgia Tech) devam ettiği doktora çalışmalarını 2003 yılında Baykar bünyesinde başlayan milli ve özgün insansız hava aracı teknolojileri geliştirme faaliyetlerini yürütmek için dondurdu.

Türkiye'nin başarısından Almanya rahatsız: Türkleri durdurmalıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki Türk Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) teknolojinisin başarısı Alman medyasını rahatsız etti. Handelsblatt gazetesi Türk SİHA’larının bir an önce durdurulması gerektiğini yazdı