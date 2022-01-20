Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ziyaret öncesi düşünce kuruluşu Circle Foundation tarafından düzenlenen online panelde Türkiye’nin Ukrayna’da veya Rusya ile Ukrayna arasında herhangi bir askerî harekât, çatışma veya savaş istemediğini vurguladı. Kalın “Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü, siyasi egemenliğini ve sosyal bütünlüğünü tam olarak destekliyoruz” dedi.

"TÜRKİYE HER TÜRLÜ ROLÜ OYNAMAYA HAZIR"

Soruna çözüm bulunması konusundaki Türkiye’nin çabalarına değinen Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile konuştuğunu belirterek, şunları söyledi: (Erdoğan) Hatta isterlerse her ikisini de Türkiye’ye gelmeye, aralarındaki sorunları ve farklılıkları çözmek için bir toplantı yapmaya davet etti. Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltmak için oynayabileceği her türlü rolü oynamaya hazır. Bunu hem Rusya hem de Ukrayna’nın dostu hem de bir NATO müttefiki olarak yapıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birkaç hafta içinde Ukrayna’ya bir ziyaret gerçekleştirerek Devlet Başkanı Zelenski ile görüşeceğini duyuran Kalın “Aynı zamanda sonuçları büyük ve geri döndürülemez olacak her türlü askerî harekâttan kaçınmak için Ruslarla yakın temas hâlinde olacağız” dedi.

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