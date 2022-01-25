Türkiye Gazetesi

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Fatma Girik, dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı Fatma Girik’in vefatı dolayısıyla kardeşi Günay Girik'i aradı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Fatma Girik'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Fatma Girik'in cenaze töreni detayları belli oldu Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze töreni detayları belli oldu. Girik'in cenazesinin Teşvikiye Camii'nde düzenlenecek törenin ardından Bodrum'da toprağa verileceği öğrenildi.

Fatma Girik hayatını kaybetti Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik, 79 yaşında hayatını kaybetti. Covid 19’a bağlı zatürre tedavisi gören Girik'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.