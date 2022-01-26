Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'ın bugün de ücretsiz olacağını açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı Marmaray bugün de sabaha kadar ücretsiz olarak seferlerine devam etmektedir" dedi.