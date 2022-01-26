Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'ın bugün de ücretsiz olacağını açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı Marmaray bugün de sabaha kadar ücretsiz olarak seferlerine devam etmektedir" dedi.