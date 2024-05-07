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Smart Güneş, 2023 yılını 1,02 Milyar TL net kar ile tamamladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Smart Güneş, 2023 yılını 1,02 Milyar TL net kar ile tamamladı

Şirket Haberleri Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dikey entegrasyon stratejisi üzerine yatırımlarına hız kesmeden devam eden Smart Güneş, 2023 yılına ilişkin hedeflerini aşarak rekor seviyede karlılığa imza attı.

İSTANBUL- Türkiye’nin önde gelen yenilenebilir enerji Şirketi Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim San Tic A.Ş. 2023 yılına ilişkin konsolide mali tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. 

Smart Güneş’ten yapılan açıklamada şirketin 2023 yılı ana ortaklık konsolide net kârı bir önceki yıla göre 10,5 kat artarak 1,022 milyar TL oldu. Şirketin cirosu ise bir önceki yıla göre yüzde 104 artarak 8,1 milyar TL’ye ulaştı. 

2023 yılında 1,86 milyar TL faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (“FAVÖK”) elde eden Smart Enerji’nin FAVÖK marjı ise yüzde 23 olarak gerçekleşti. 

Smart Güneş, 2023 yılını 1,02 Milyar TL net kar ile tamamladı - 1. Resim

Şirketin 2023 yılındaki başarılı finansal performansını değerlendiren Smart Güneş Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Halil Demirdağ, “Oldukça zorlu bir yılı başarılı sonuçlarla geride bıraktık, yatırımlarımıza ara vermeden devam ettik. 2023 yıl sonu için koyduğumuz hedeflerimizi tutturduk diyebilirim, bu yıl da yeni rekorlara doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Sürdürülebilir kârlılık odaklı büyümemize bu yıl da devam edeceğiz. Sürdürülebilirlik performansını, en az finansal performans kadar önemsiyoruz. Paydaşlarımız için değer oluşturma odağıyla büyümemizi sürdürerek faaliyetlerimize devam edeceğiz. Ülkemizin milli enerji politikası kapsamında sorumluluklarımızın farkındayız, bu çerçevede enerjide dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla ülkemizde başta güneş enerjisi değer zinciri olmak üzere yenilenebilir enerji alanında yatırımlarımıza devam edeceğiz. Yabancı para bazlı gelir elde etmek üzere Uluslararası arenada fırsatları takip ediyoruz, özellikle Amerika ve Avrupa’da yatırım odaklı hareket ediyoruz ve yeni yatırım fırsatlarını gündemimizde bulunduruyoruz.” dedi.

Düzenleyen:  - Şirket Haberleri
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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