Türkiye Gazetesi

Yılmaz BİLGEN

Rusya-Ukrayna gerilimi savaş boyutuna doğru giderken Türkiye’den kritik bir adım geldi. Bütün dünyanın Ukrayna-Rusya gerilimi sebebiyle diken üzerinde olduğu bir zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gece Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e davette bulundu. Erdoğan’ın açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden, davete Moskova’dan olumlu cevap geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov “Putin, Türk liderin davetini memnuniyetle kabul etti. Salgın durumu ve tarafların programları izin verir vermez, Putin’in bu davete icabet etmesini kararlaştırdılar. Bildiğiniz gibi, hükûmetler arası komisyonların ve üst düzey iş birliği komisyonu toplantılarına ara verilmek zorunda kalındı. Sayın Erdoğan, tüm bu etkinlikleri Türkiye’de yapmaktan mutluluk duyacağını söyledi. Devlet Başkanı Putin de bu daveti memnuniyetle kabul etti” ifadelerini kullandı.

İki liderin görüşmesi için henüz bir tarih belirlenmezken, Ankara’daki zirve bütün dünya için umut oldu.

GÖRÜŞME KRİZİ BİTİREBİLİR

Moskova Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Mehmet Perinçek “Krizi ve bir sonraki aşama olan savaşı bitirecek hamle Türkiye’den gelebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna’ya yapacağı ziyaretin tarihi çok kritik. ABD ile müttefiklerinin bölge denklemine müdahalesi konusunda Erdoğan’ın Ukrayna lideri Vladimir Zelenski ve Putin’le yapacağı görüşme kritik önem arz ediyor” dedi.

3-7 GÜNLÜK SAVAŞ STRATEJİSİ

Rus ordusunun tüm savaş stratejisini 3 ila 7 gün üzerine kurduğunu aktaran Perinçek “Bu noktada Lugansk, Donbas, Kharkiv, Herson, Maripol gibi Rus nüfus yoğun bölgelerde özerklik ilanı Rusya’nın savaşı ve gerginliği sonlandırma gerekçesi olabilir. ABD’nin Afganistan ve Suriye konusunda sergilediği tavır ve müttefik gördüğü ülkelere dönük tutumu en iyi Erdoğan anlatabilir. Şu anki konjoktör dâhilinde bölgede ABD etkisinin kırılmasına ilişkin atılacak adım çok önemli” dedi. Bu noktada Sezai Özçelik’in verdiği bilgi ise son dönem Lugansk ve Donbas başta olmak üzere Ukrayna’ya bağlı bölgelerde Rusya’nın, 500 bin kişiye pasaport dağıttığı yönünde.

OLİMPİYAT ÖNCESİ ÇOK ÖNEMLİ

Diplomatik süreçte sona gelindiği ve savaş takviminin işlemeye başladığını söyleyen Çankırı Karatekin Üniversetesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezai Özçelik, mevcut krizin arka kapı diplomasisi ile farklı bir boyut kazanabileceği görüşünde. ABD ve Rusya’nın olağanüstü yığınak yaptığı o günlerde yapılan gizli anlaşmalara dikkat çeken Özçelik “O dönem 13 gün savaş ortamına dönüşen krizi bitiren unsurlar arasında Türkiye’de bulunan Jüpiter füzelerinin sökülmesi dâhil birçok madde vardı. Benzer bir anlaşma Letonya, Bulgaristan, Romanya başta olmak üzere Doğu Avrupa’da Rusya’ya bazı tavizlerin verilmesi sonucunu doğurabilir” dedi.

Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Özçelik “Rusya’nın 2008 Gürcistan ve 2014 Kırım askerî operasyon ve işgalleri de olimpiyat dönemlerinde gerçekleşti. Rus ordusu olimpiyat öncesi harekât başlatabilir. Pekin’in olimpiyat öncesi barış masasına dönüşme ihtimali çok yüksek. Şayet bu durum gerçekleşmez ise olimpiyatların hemen bittiği tarih savaşında başladığı gün olabilir” ifadelerini kullandı.

NAPOLYON VE HİTLER’İ DURDURAN DOĞA OLAYI

Rusya ve Ukrayna’da varolan mevsim şartlarının çok önemli olduğunu söyleyen Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Sezai Özçelik, 28 Ocak-20 Mart tarihleri arasında bölge genelinde toprağın donduğunu ve bu doğa olaylarını hesaba katmayan Napolyon ve Hitler’in büyük bedel ödeyerek yenildiğini hatırlattı. Putin’in askerî müdahale planında bu şartları dikkate aldığını kaydeden Özçelik “28 Mart sonrası özellikle tank ve benzeri araçların manevra kabiliyeti sıfırlanıyor. Bu durum belirleyici rol oynayacak ve bu kriz en fazla mart ayı ortalarında savaş ya da diplomasi ile son bulacak” şeklinde konuştu.

Prof. Özçelik, Putin’in nihai hedefinin Ukrayna’yı topyekûn işgal olmadığını; Maripul, Donbas, Lugansk’ta uydu bir yapı elde ederek Kırım-Moskova kara bağlantısını kurmak ve Anzak Denizi’ni Rus gölüne dönüştürmek olduğunu vurguladı.

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