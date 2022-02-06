Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisi verildi. Bakan Akar'ın mesajında, "Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" sözlerine yer verildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın covid-19 testleri pozitif çıktı.

Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Covid-19 testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşine geçmiş olsun dileklerini iletti.