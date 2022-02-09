Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne Çatalköy’de dün akşam uğradığı silahlı saldırıda şoförü Murat Demirtaş ile birlikte hayatını kaybeden Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada İstanbul’da 3 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER KIBRIS POLİSİNE TESLİM EDİLECEK

Saldırı sonrasında olayı soruşturan KKTC Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyonda, cinayette dolaylı yoldan ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheliyi yakalamak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince bugün bazı adreslere baskın düzenlendi. Yürütülen soruşturma doğrultusunda düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Yakalanan zanlılar, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Şüpheliler, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kıbrıs polisine teslim edileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Polis tarafından yapılan açıklamada, “Saat 19.00 sıralarında Çatalköy’de 20 Temmuz Caddesi üzerinde, iş adamı Halil Falyalı’nın içinde bulunduğu araca meçhul şahıs/şahıslar tarafından açılan ateş sonucu, aracın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirirken, olayda ağır yaralanan Halil Falyalı ise ambulans ile kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor” ifadelerine yer verilmişti.

Falyalı’nın iki araçlık konvoyuna Girne’deki Çatalköy’de bulunan evinin yakınlarında Kaktüs Sokak’ta otomatik silahlarla saldırı düzenlenmiş, saldırı sırasında Falyalı’nın eşi ve çocuğun başka araçta olduğu ve saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtilmişti.

Ünlü kumarhaneci Halil Falyalı silahlı saldırıda öldürüldü Ünlü kumarhaneci Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.