Türkiye Gazetesi

2011 yılında evlenen ve ikisi de öğretmen olan Nihal B. ve Barış A. çifti, 7 yıl sonra ayrılık kararı aldı. Genç kadın aldatma, darp, psikolojik şiddet, ve malvarlığını gizleme gibi gerekçelerle eşinden boşandı.

İddiaya göre Nihal B. tazminat talebinden vazgeçti ancak eski koca nafaka ödemeyi kabul etti. Nafaka ödemeyi kabul eden ve her ay eski eşine 7 bin lira gönderen Barış A., dekontların açıklama kısmına "Helal etmediğim nafaka", "Haram olsun" gibi ifadeler yazdı.

15 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT

Akşam gazetesinin haberine göre; söz konusu mesajların psikolojisini bozduğunu öne süren Nihal B., eski kocasına 250 bin liralık tazminat davası açtı.

Nihal B., dilekçesinde eski eşi nedeniyle annelik hayalinden vazgeçtiğini, boşanırken sahip olduğu malvarlığının çoğunu karşı tarafa bıraktığını, buna rağmen gelirinin küçük bir kısmı sayılacak miktarda nafaka ödeyen Barış A.'nın kendisine dekont yoluyla hakaret ettiğini savundu.

Nihal B.'yi haklı bulan mahkeme, eski eşinin huzurunu bozan Barış A.'nın 15 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

3 yıldan az evli kalan 5 yıl nafaka alacak Nafakada kıstas evlilik süresi olacak. Mesela; 3 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 7 yılın altındaki evliliklerde 5 ile 10 yıl arasında nafaka verilecek.

Nafaka borcu kömürlükte yaşamaya mahkum etti Ankara'da yaşayan bir adamın 15 yıl önce boşandığı eşine 11 yıldır nafaka ödediği öğrenildi. 88 bin lira birikmiş nafaka borcu olan adamın kömürlükte yaşamını sürdürüyor.