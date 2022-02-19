Türkiye Gazetesi

Kullandığı enerjinin belirli bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden ve normal binalara kıyasla daha fazla enerji verimliliğine sahip "Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar" konseptine geçiş, 2023 itibarı ile aşamalı olarak zorunlu hale getirilecek.

Bir parseldeki inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binalar enerji performans sınıfı en az 'B' olacak şekilde inşa edilmesi gerekecek ve bu konsepte 1 ocak 2023 tarihinde geçilecek.

Düzenleme ile binaların kullandığı enerjinin en az yüzde 5'inin güneş enerjisi paneli, rüzgar enerjisi, ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması zorunlu olacak.

ISI YALITIM MALZEMESİ KALINLIĞI

Bu yapıların "C" olan asgari enerji performansının "B"ye çıkarılması ile beraber ısı yalıtımında kullanılan yalıtım malzemesi kalınlıklarında da en az 2 santimetre artış yapılacak.

KALINLIK ŞEHİRDEN ŞEHİRE GÖRE DEĞİŞİYOR

Bu kapsamda asgari ısı yalıtım malzemesi kalınlıkları İstanbul'da 5 santimetreden 7-8 santimetreye, Ankara'da ise 6 santimetreden 8-9 santimetreye çıkacak. Ayrıca pencerelerin ısı yalıtım değerleri de iyileştirilecek. 1 Ocak 2023'ten itibaren projeleri buna göre hazırlanmayan binalara ruhsat düzenlenemeyecek.

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