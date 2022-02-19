Dışişleri Bakanlığı:"Türkiye ile Yunanistan arasında istişari görüşmelerinin 64. turu 22 Şubat 2022 tarihinde Atina’da yapılacaktır."
Türkiye ile Yunanistan arasında istişari görüşmelerin 64. turu 22 Şubat'ta yapılacak
19.02.2022 - 14:11 | Son Güncelleme: 19.02.2022 - 14:20
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı:"Türkiye ile Yunanistan arasında istişari görüşmelerinin 64. turu 22 Şubat 2022 tarihinde Atina’da yapılacaktır."
Kaynak: İHA
Etiketler : Yunanistan,
827217 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/827217.aspx
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