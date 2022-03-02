Türkiye Gazetesi

Rusya Ukrayna savaşı yedinci gününde de devam ediyor. İki ülke arasında dün yapılan müzakere görüşmeleri de sonuçsuz kaldı. İki ülkenin birbirine ilettikleri talepler kabul edilmeyince müzakereler 2. tura kaldı.

RUSYA İLERLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Rusya hava ve karadan kuşatma altına aldığı Başkent Kiev'i düşürmek için bir konvoy yola çıkardı. Rusya'nın Kiev için çıkardığı konvoyun genişliği 65 kilometreyi buluyor. Konvoyun Kiev'e girmesine son 25 kilometre kaldı.

NATO VE AVRUPA'DAN SİLAH DESTEĞİ

NATO ve Batı ülkeleri, Rusya'ya Ukrayna topraklarına saldırıları nedeniyle yaptırım uygulamakla kalmayıp, Ukrayna'ya askeri ekipman ve silah desteği konusunda art arda adımlar atmaya başladı. Ukrayna ordusu ve halkın tüm mücadelesi sürerken, Rus ordusu birçok bölgeyi bombalamaya ve ateş altına almaya devam ediyor.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan dakika dakika gelişmeler...

2 MART 2022

07:22 İngiltere hükümeti, Ukrayna’nın işgalinde Rusya’ya yardımcı olan rolü nedeniyle Belarus’a yaptırım uygulayacağını duyurdu.

07:20: Japonya'nın Kiev Büyükelçiliğinin faaliyetlerinin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçici olarak durdurulacağı bildirildi.

07:00 ABD'nin büyük otomobil üreticilerinden Ford, Rusya'daki operasyonlarını askıya aldığını duyurdu.

05.18: ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısı nedeniyle ABD'nin hava sahasını tüm Rus uçaklarına kapattıklarını duyurdu.

01.02: AA: Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinde patlama sesleri duyuluyor.

00.24: Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, bazı Rus bankalarının uluslararası para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarılması, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu projelerine katılım yasağı ile Sputnik ve RT'ye yayın yasağı getirilmesine karar verdi.

00.02: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, ülkeden nakit olarak 10 bin dolar üzeri döviz çıkartılması yasaklandı.

Ukrayna-Rusya görüşmesinde neler konuşuldu? Rusya’nın işgal girişimi 7. gününe girerken taraflar arasında ilk diplomatik temas Belarus’un Gomel bölgesinde yapılan görüşmelerle sağlandı.

Rusya’dan yaptırım önlemi: Dolar çıkışına kota Ağır ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya, önlem kapsamında ülkeden 10 bin dolar üstü nakit para çıkarmak yasaklandı.

BMW, Rusya'ya ihracatı ve yerel üretimi durdurdu Otomotiv devi BMW, Rusya'ya araç ihracatını ve ülkedeki yerel üretimini askıya aldığını duyurdu.