Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması ve barışın yeniden tesisi için yoğun çaba sarf ettiklerini, insani yardım ve tahliyeler konusunda da gayret gösterdiklerini belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve diplomatik çabaları dolayısıyla teşekkür etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ABD'de Guterres ile görüştü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Görüşmenin Kıbrıs konusunda fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Erdoğan-Guterres görüşmesinde ele alınan konular belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde, Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularını ele aldı.