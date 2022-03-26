Türkiye Gazetesi

Vatandaşların ev alım satımlarında muzdarip olduğu teslimat süresi için hükümet harekete geçti. Çeşitli düzenlemeler getiren hükümet, teslimat süresini 48 ay olarak belirledi. Ön ödemeli konutlarda bu süreyi aşan şirketler vatandaşların zararını tanzim ederek daire başına 70 bin lira ödeyecek. Öte andan tüketicilerin lehine olan faiz indirimleri de yansıtılarak vatandaşın parası cebinde kalacak.

EV ALIM-SATIMINDA YENİ DÜZENLEME MECLİSTEN GEÇTİ

Sabah’ın haberine göre mecliste kabul edilen yeni düzenleme ile ev alım satımında tüketiciye yeni haklar tanınacak. Yeni düzenleme ile masraf ve sigorta yükü ortadan kalkarken zamanında teslim edilmeyen evler için 70 bin lira ceza verilmesi kararı alındı. TBMM Genel Kurulu, tüketici ve konut kredilerinden ön ödemeli ev satışlarına, devre mülklere kadar birçok alanda tüketicinin mağduriyetini gideren, aldatılmasını ve fazla ödeme yapılmasını önleyen yasayı kabul etti.

KONUT TESLİM SÜRESİ 48 AY

Ön ödemeli olarak satılan konutlar sözleşmede belirtilen tarihte teslim edilmek zorunda olacak. Bu süre sözleşmeden itibaren 48 ayı geçemeyecek. Süresi içinde teslim edilmeyen her konut için 70 bin lira para cezası uygulanacak.

BİLDİRİM ARANMAKSIZIN CAYMA HAKKI

Tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın cayma hakkı hükümleri uygulanacak.

KREDİ BAĞLANTILI SİGORTA YAPTIRILMAYACAK

Tüketicinin açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı olmayan sigorta yaptırılamayacak. Tüketici kredisi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan ürünlerin satın alınması şartına bağlanamayacak.

İDARİ PARA CEZASI BİN LİRAYA ÇIKARILDI

Tüketici ve konut kredilerinde, sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında, aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için 200 lira olan idari para cezası bin liraya çıkarılacak.

TÜKETİCİ LEHİNE DEĞİŞİKLİKLER HEMEN UYGULANACAK

Kredili mevduat hesabı, kredi kartı gibi belirsiz süreli tüketici kredilerinde faiz oranında tüketici lehine değişiklikler hemen uygulanacak. Böylece faiz oranındaki indirimin, tüketici lehine olması dolayısıyla yürürlüğe girmesi için 30 gün öncesinde bildirim yapılması şartı kaldırılacak. Bu şart yalnızca faiz oranı artırımını kapsayacak şekilde değiştirilecek.

ÖN ÖDEMELİ DEVRE TATİL SATIŞI YASAKLANACAK

Devre tatile konu mal üzerinde ayni hak sahibi olmayanların devre mülk veya devre tatil satışı yapması yasaklanacak. Kanunla ön ödemeli devre tatil satışı yasaklanacak. Yasağı ihlal edenlere 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilecek. Devre mülklerdeki asgari devre süresi 15 günden 7 güne indirildi.

BİR YIL GARANTİ VERİLMESİ ŞART

Yenilenmiş ürünlere tüketiciye teslim tarihinden itibaren asgari bir yıl garanti verilmesi zorunlu olacak. Kullanım ömrü süresince mala ilişkin satış sonrası hizmetin sağlanmaması durumunda zararın tazmini talep edilebilecek. Değeri 30 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvurulacak.