Türkiye Gazetesi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesi ile yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. İnce'nin cezası, 7 bin TL para cezasına çevrildi.

KARARI TEMYİZ EDECEKLER

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında, 2016 yılında CHP milletvekili olarak geldiği Uşak’ta yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada İnce’ye 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Ceza iyi hâl indirimi uygulanarak 11 ay 20 güne düşürüldü. Bu ceza da 7 bin TL para cezasına çevrildi.

İnce'nin avukatı Eylem Dudu, kararı temyiz edeceklerini açıkladı.

Millet İttifakı'na yüklenen Muharrem İnce'den Erdoğan itirafı CHP’den ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce, partisinin düzenlediği İzmir programı kapsamında İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği'ni (İZDEDA) ziyaret etti. Depremzedelerle temaslarda bulunan İnce, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı’nın halen adayını açıklamamasına tepki gösteren Muharrem İnce, "Muhalefet, adayını erken belli etmeyecekmiş, yıpranırmış. 20 senedir Erdoğan orada yıpranmıyor." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumuna ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikaları denge üzerinde götürmek istemesini doğru bulduğunu belirtti.