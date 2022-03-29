Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye-Özbekistan ilişkileri için temaslarda bulunmak üzere Özbekistan’a gitti. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte özel uçakla Taşkent'e giden Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti çerçevesinde Türkiye ile Özbekistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı gerçekleştirileceği öğrenildi.

İŞ BİRLİĞİNİN DERİNLEŞTİRİLMESİ İÇİN ADIMLAR

Taşkent'te yapılacak toplantıda, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Özbekistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şifa reçetesini açıkladı...Telefonlar kilitlendi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her gece manda yoğurdu tükettiğini söylemesinin ardından manda yoğurduna talep arttı. Eskişehir'in İnönü ilçesinde, şifa deposu manda yoğurdu sipariş vermek isteyenler telefon hatlarının kilitlenmesine neden oldu.

Heyetler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta alkışladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetlerine toplantının açılışında bir konuşma yaptı. Erdoğan "Dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeleri haberleri bekliyor. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya hazırız ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşması sonrası, Rusya ve Ukrayna heyetleri tarafından ayakta alkışlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan yolcusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük bir ziyaret için bugün Özbekistan’a gidiyor.