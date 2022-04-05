Türkiye Gazetesi

C. FIRAT AYDOĞMUŞ | ANKARA

İyi Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, kararların partinin iç meselesi olduğunu, değişikliklerde performans ölçümünü de nazara aldıklarını söyledi. Dervişoğlu, Koray Aydın’ın teşkilat başkanlığından alınmasının dışarıda olduğu kadar parti içinde tartışılmadığını ifade etti.

Akşener’in eski danışmanı Vedat Yenerer ise İyi Parti’de Türk milliyetçilerine darbe vurmaya devam edildiğini söyledi. Gazetemize değerlendirmelerde bulunan Yenerer “Partide son kongreden başlayarak sistematik bir değişim var. Bu süreçte Amerikancılar yerinde kaldı, görevini sürdürüyor. Parti, ideolojisinden tamamen saptı. Kimin neyi savunduğu belli değil. Genel Başkan Yardımcılarına baktım; birkaç Türk milliyetçisi var o kadar. Bir partinin merkezindeki genel başkan yardımcıları aynı ideolojide değilse o parti serseri mayına dönmüş demektir. Genel Başkan, partiyi liyakatsizlerden temizlemek yerine farklı bir amaçla değişiklik yaptı. Koray Aydın’ın teşkilat başkanlığından alınması çok manidar. HDP’ye tavır gösterenlerin başında Yavuz Ağıralioğlu geliyordu. Partideki Türk milliyetçilerinin son derece rahatsız olduğunu biliyorum” diye konuştu.

Yenerer, İyi Parti’yi iş birliği yaptığı Millet İttifakı’nın yanında, Millet İttifakını da HDP ile yan yana konumlandırdığını kaydetti.

İyi Parti'de görev değişimi İyi Parti kadrolarında görev değişimi yaşandı. Koray Aydın Siyasi İşler Başkanlığı’na getirilirken, Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu‘na görev verilmedi. Ağıralioğlu’nun görevine ise Rıdvan Uz getirildi.